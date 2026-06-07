Scontro tra un’auto e una moto: morto 15enne

Letale incidente stradale a Messina. Il bilancio è di un morto; si tratta di un 15enne, Riccardo Coglitore, a bordo della sua moto si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato molto violento. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. L’altro il conducente dell’auto è stato trasferito in ospedale. Ad occuparsi della dinamica dell’incidente la polizia locale. L’incidente si è verificato poco prima delle 19 lungo la strada che collega la via Degli Agrumi con la via Guardia, una stradina che si trova dietro il parcheggio verde dello Stadio San Filippo e che conduce fino al villaggio di San Filippo.