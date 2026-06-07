Apertura

Scontro tra un’auto e una moto: morto 15enne

La vittima è Riccardo Coglitore. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Letale incidente stradale a Messina. Il bilancio è di un morto; si tratta di un 15enne, Riccardo Coglitore, a bordo della sua moto si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato molto violento. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. L’altro il conducente dell’auto è stato trasferito in ospedale. Ad occuparsi della dinamica dell’incidente la polizia locale. L’incidente si è verificato poco prima delle 19 lungo la strada che collega la via Degli Agrumi con la via Guardia, una stradina che si trova dietro il parcheggio verde dello Stadio San Filippo e che conduce fino al villaggio di San Filippo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

AMMINISTRATIVE 2026

Seggi aperti ad Agrigento, al via il ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge
Apertura

Scontro tra un’auto e una moto: morto 15enne
Apertura

Mafia, confermato il 41bis per il boss Giancarlo Buggea
Apertura

Palma di Montechiaro, 100 grammi di cocaina e quasi 10 mila euro: arrestato 47enne 
Agrigento

Scontro tra auto e bus al bivio Crocca, donna in ospedale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv