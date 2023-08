Scoperte irregolarità in case di riposo e cantieri ad Agrigento: quattro denunciati 

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento al termine del controllo in una casa di riposo per anziani, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, la presidente della residenza, una quarantenne domiciliata ad Agrigento, poichè la struttura è risultata provvista di un impianto di telecamere di sorveglianza senza però le relative autorizzazioni.

Altre tre verifiche da parte dei Nil hanno riguardato alcuni cantieri; sono stati denunciati, a piede libero, un ventenne di Favara, amministratore unico di una ditta edile, con cantiere ad Agrigento, ritenuto responsabile di omessa installazione idonee opere provvisionali; un sessantanovenne di Agrigento, amministratore unico di una ditta di costruzioni, accusato di redazione del Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, senza contenuti minimi, e un ventiduenne di Porto Empedocle, amministratore unico di una ditta edile, con cantiere a San Giovanni Gemini, che deve rispondere di difformità disegni esecutivi e omessa redazione del Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi.

Complessivamente sono state comminate ammende pari a 20.000 euro. Unico dato positivo nelle otto aziende ispezionate sono state controllate le posizioni di 25 lavoratori presenti risultati tutti in regola.