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Scoperti lavoratori in nero in un supermercato, denuncia e 30 mila euro di multa al titolare 

È il bilancio di una ispezione eseguita dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) del Comando provinciale di Agrigento nell’attività commerciale

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Denuncia e 30 mila euro di sanzioni nei confronti del titolare di un supermercato a Grotte. È il bilancio di una ispezione eseguita dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) del Comando provinciale di Agrigento nell’attività commerciale. I militari dell’Arma hanno rilevato la presenza di tre lavoratori sprovvisti di contratto di assunzione e della comunicazione preventiva agli enti preposti ma anche numerose violazioni in materia sanitaria e di sicurezza.

Il titolare del supermercato è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione e informazione del personale, mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e omesso aggiornamento del Dvr (Documento di valutazione dei rischi). Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di oltre 30 mila euro. 

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