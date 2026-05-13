Hobby

Bodybuilding, nuovo successo per Gabriele Manno Zagarella

Grande soddisfazione per il coach Paolo Spataro e per tutto il team Muscle & Fitness

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Prosegue la stagione di grandi risultati, l’ atleta GABRIELE MAMMO ZAGARELLA del team Muscle & Fitness di Siculiana, allenato dal coach Paolo Spataro.

Domenica 10 maggio, a Roma , si è disputata la gara nazionale di bodybuilding “Italian Final Pro Qualifier”, competizione ufficiale PCA che ha riunito i migliori atleti italiani del settore.
In questa prestigiosa occasione, Gabriele ha confermato l’eccellente stato di forma,conquistando il secondo posto nella propria categoria.

Grande soddisfazione per il coach Paolo Spataro e per tutto il team Muscle & Fitness, che continua a distinguersi nel panorama del bodybuilding nazionale grazie a impegno, professionalità e costanza di risultati.

Dopo questo traguardo, Gabriele è già proiettato verso il prossimo obiettivo: tra due settimane sarà impegnato al Mister Universo PCA in Inghilterra, dove rappresenterà l’Italia e cercherà di concludere la stagione nel migliore dei modi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Lavoratori in nero in un ristorante a Licata, denunciato il titolare e 20 mila euro di multa
Agrigento

Ha seminato il panico ad Agrigento e in un condominio, 26enne sarà espulso e rimpatriato 
Apertura

Motociclista 40enne morto in un incidente stradale
Apertura

Vedono donna nel cofano di un’auto e chiamano la polizia ma era l’amante 
Apertura

Maxi rissa ad Aragona con spranghe e coltelli, tre feriti 
banner italpress istituzionale banner italpress tv