Bodybuilding, nuovo successo per Gabriele Manno Zagarella

Prosegue la stagione di grandi risultati, l’ atleta GABRIELE MAMMO ZAGARELLA del team Muscle & Fitness di Siculiana, allenato dal coach Paolo Spataro.

Domenica 10 maggio, a Roma , si è disputata la gara nazionale di bodybuilding “Italian Final Pro Qualifier”, competizione ufficiale PCA che ha riunito i migliori atleti italiani del settore.

In questa prestigiosa occasione, Gabriele ha confermato l’eccellente stato di forma,conquistando il secondo posto nella propria categoria.

Grande soddisfazione per il coach Paolo Spataro e per tutto il team Muscle & Fitness, che continua a distinguersi nel panorama del bodybuilding nazionale grazie a impegno, professionalità e costanza di risultati.

Dopo questo traguardo, Gabriele è già proiettato verso il prossimo obiettivo: tra due settimane sarà impegnato al Mister Universo PCA in Inghilterra, dove rappresenterà l’Italia e cercherà di concludere la stagione nel migliore dei modi.