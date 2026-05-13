Cammarata, una targa per Franco Reina nella palestra della scuola “Alighieri”

Oggi la comunità di Cammarata ha vissuto un momento di grande emozione e profondo significato.

Nella palestra della Scuola Media Dante Alighieri è stata scoperta una targa dedicata a Franco Reina, uomo di sport, educatore e guida per intere generazioni di giovani.

Alla cerimonia erano presenti la moglie, i nipoti, amici, ex allievi e tanti cittadini che hanno voluto testimoniare l’affetto e la riconoscenza verso una persona che ha lasciato un segno indelebile nella vita della comunità.

Professionista della pallamano, della pallavolo, del taekwondo e di tante altre discipline sportive, Franco Reina ha dedicato la sua vita ai giovani, trasmettendo non solo la passione per lo sport, ma soprattutto valori autentici come il rispetto, la disciplina, la lealtà e il senso delle regole. Valori che ancora oggi vivono nel cuore di chi è cresciuto sotto la sua guida, molto più delle medaglie e dei trofei conquistati negli anni.

Un momento particolarmente toccante è stato quello della benedizione impartita dall’Arciprete, che ha accompagnato con parole di fede e memoria questa importante intitolazione.

«Con questa targa – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Mangiapane – vogliamo custodire e tramandare il ricordo di un uomo che ha rappresentato un esempio straordinario per la nostra comunità. Franco Reina ha formato generazioni di ragazzi insegnando loro i veri valori della vita attraverso lo sport.»

«Franco non è stato soltanto un allenatore – ha aggiunto l’Assessore Coniglio – ma un educatore capace di lasciare un’impronta profonda nell’animo di tanti giovani. Il suo insegnamento continuerà a vivere ogni giorno dentro questa palestra e nel cuore di chi lo ha conosciuto>>