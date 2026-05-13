Palermo
Investita tre mesi fa da un tir, 42enne muore in ospedale
Alla guida del mezzo pesante un autotrasportare di 49 anni originario del Catanese
E’ morta in ospedale Maria D’Amico 42 anni la donna investita il 21 marzo scorso in via Pitrè a Palermo da un tir mentre attraversava la strada. Alla guida del mezzo pesante un autotrasportare di 49 anni originario del Catanese. La salma sarà trasferita all’istituto di medicina legale de Policlinico in attesa dell’autopsia che sarà disposta dalla Procura.
Redazione
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