Ultime Notizie

Ai domiciliari con la droga, arrestato 52enne

Denunciata anche la convivente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 52enne del luogo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare per reati della stessa natura.

In particolare, nell’ambito degli ordinari controlli volti a verificare l’osservanza della misura restrittiva in atto, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, che però ha inaspettatamente assunto un atteggiamento insofferente e nervoso, insospettendo i militari.

Difatti, la perquisizione locale e personale che ne è conseguita a suo carico ha subito consentito di rinvenire vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. 

A quel punto, le ricerche sono state estese anche alla convivente del 52enne, indosso alla quale è stato rinvenuto un involucro contenente 17 grammi di cocaina, per cui è stata deferita in stato di libertà.

Al termine delle attività, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso il suo domicilio a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre lo stupefacente sequestrato sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

