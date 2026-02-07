Messina

A 33 anni partorisce l’undicesimo figlio: l’evento a Messina 

Il primo parto nel giugno 2009, quando aveva 17 anni; due giorni fa l'undicesimo

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Il primo parto nel giugno 2009, quando aveva 17 anni; due giorni fa l’undicesimo. Caterina Pispicia, trentatreenne di Messina, ha dato alla luce all’ospedale Papardo una bambina in ottima salute che ha due sorelline e otto fratelli. Lo scrivono il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud.

“Il parto era rischioso per la multiparità, un caso rarissimo – ha detto il medico Antonio De Vivo -. È andato tutto bene. È stata una grande emozione anche per tutti i membri dell’équipe”. A Messina lo scorso anno, come nel resto del Paese, il tasso di natalità è continuato a scendere: 1.664 nati, contro i 1.783 del 2024. Mamma Caterina e papà Giovanni, 36 anni, sono decisamente in controtendenza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Viaggiava contromano con droga e denaro: arrestato 16enne
Agrigento

Rilancio delle edicole: incontro tra Confcommercio Agrigento e SNAG
Messina

A 33 anni partorisce l’undicesimo figlio: l’evento a Messina 
Ultime Notizie

Ai domiciliari con la droga, arrestato 52enne
Palermo

Rubano merce da un garage, quattro arresti: due sono minori
Palermo

Nasconde il crack tra i vestiti del figlio minorenne, due arresti
banner italpress istituzionale banner italpress tv