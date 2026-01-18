Apertura

Si ferma su A19 per recuperare valigia caduta da auto: muore investito

Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania nella zona dello svincolo Irosa. Un uomo che stava viaggiando con l’auto in direzione di Catania ha perso uno dei bagagli che si trovava sul porta pacchi. E’ sceso dalla vettura per cercare di recuperare la valigia ed è stato falciato da un altro automobilista. E’ stato lo stesso investitore a chiamare i soccorsi. Per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Programma GOL e PNRR, le organizzazioni datoriali: “dati ufficiali certificano grave criticità per la Sicilia”
Catania

Allerta Meteo, chiuso terminal C all’aeroporto di Catania
Ultime Notizie

Raid vandalico in una scuola, distrutti armadi e materiali didattici
Agrigento

Allerta meteo, lunedì e martedì scuole chiuse nell’agrigentino: ecco dove
Apertura

Si ferma su A19 per recuperare valigia caduta da auto: muore investito
Apertura

Si ferma sull’autostrada per recuperare valigia caduta da auto e muore investito
banner italpress istituzionale banner italpress tv