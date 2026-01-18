Raid vandalico in una scuola, distrutti armadi e materiali didattici

Raid vandalico, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, nella scuola Montessori Mascagni di Catania dove sono stati distrutti armadi, materiali didattici e documentazione cartacea. Devastati registri, lavoretti natalizi e quelli realizzati in occasione dell’open day. Lo rende noto il consigliere del IV Municipio, David Ferlito, definendo l’accaduto “un episodio grave che non può e non deve essere sottovalutato”. “Non posso fare a meno di denunciare pubblicamente quanto accaduto – sottolinea Ferlito – ed esprimere la mia piena solidarietà ai docenti, alle maestre e a tutta la comunità scolastica, che ogni giorno lavora con impegno e dedizione per i nostri bambini. Un gesto che colpisce un luogo simbolico. Un presidio educativo. Un punto di riferimento per il territorio. Le scuole rappresentano la base della crescita culturale e civile dei più piccoli – aggiunge il consigliere – e colpirle significa colpire l’intera comunità. Mi auguro che episodi simili non si ripetano mai più”. “Le istituzioni ci sono – assicura Ferlito – e continueranno a essere vicine alle famiglie e al personale scolastico, affinché luoghi come questo restino spazi sicuri, protetti e dedicati esclusivamente all’educazione e alla formazione dei nostri bambini”.