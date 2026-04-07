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Si ribalta, esce dall’auto e viene travolto: la vittima un 31 enne

La tragedia nel giorno di Pasquetta lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Tragedia nel giorno di Pasquetta lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un giovane di 31 anni residente a Erice, alla guida della sua Citroen C3 verso Palermo, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, urtando violentemente il guardrail destro. L’auto si è ribaltata, finendo la sua corsa in bilico sulla carreggiata opposta, quella in direzione Trapani.Secondo la testimonianza di chi ha assistito alla scena, il 31enne è riuscito a uscire dall’abitacolo con le proprie gambe. Tuttavia, lo shock violento lo avrebbe proiettato in uno stato confusionale estremo. Invece di mettersi in salvo oltre le barriere, il giovane ha iniziato a vagare nel buio lungo la carreggiata, finendo proprio sulla corsia di sorpasso in direzione Palermo. Lì è avvenuto l’irreparabile: è stato travolto ripetutamente dalle auto che sopraggiungevano a velocità sostenuta e che, complice l’oscurità, non hanno potuto evitarlo.

Sul luogo del disastro sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale Anas e il 118. Per ore si è temuto che a bordo potessero esserci altri passeggeri, sbalzati fuori durante la carambola.

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