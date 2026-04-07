Catania

Litiga con automobilista per la viabilità e lo colpisce alla testa con arnese, denunciato

La discussione tra i due automobilisti sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Adrano, sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane di 20 anni, ritenuto presunto responsabile di un’aggressione particolarmente violenta maturata al culmine di una lite per motivi di viabilità.

Secondo quanto riferito dalla vittima, un 54enne residente a Biancavilla (CT), la discussione tra i due automobilisti sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione: l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa con un arnese metallico, tanto che è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso di Biancavilla dal quale è stato poi dimesso con una prognosi di 20 giorni. Immediata la risposta dei militari dell’Arma che, acquisita la denuncia, hanno avviato subito accertamenti serrati, riuscendo, in breve tempo, a risalire all’identità del presunto aggressore. 

Dopo averlo individuato, dunque, i Carabinieri hanno organizzato una perquisizione presso il suo appartamento, dove hanno rinvenuto una pinza a pappagallo, ritenuta compatibile con l’oggetto utilizzato per colpire il 54enne, nonché i vestiti indossati il giorno dell’aggressione, esattamente corrispondenti alla descrizione fornita dal denunciante. Delineato il quadro indiziario a suo carico, i Carabinieri hanno così denunciato il 20enne per lesioni personali, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. 

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