Il telaio dell’auto che guidava è quello di un veicolo rubato, denunciato

E’ stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Santa Venerina un 33enne del posto che, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto responsabile di ricettazione e riciclaggio.

Il 33enne, già noto ai Carabinieri per le sue pregresse vicende giudiziarie, era discretamente “tenuto d’occhio” dai militari che, sempre impegnati nella loro attività info investigativa, hanno notato che recentemente quest’ultimo, in ogni occasione d’incontro con la pattuglia della Stazione in servizio perlustrativo, assumeva un atteggiamento stranamente evasivo, come a distogliere puntualmente lo sguardo.

I Carabinieri pertanto intorno alle 19.00, in occasione di un suo rientro a casa, nell’immediata periferia del centro abitato, hanno proceduto ad un normale controllo di routine che, però, ben presto avrebbe svelato i motivi del suo comportamento. L’uomo infatti, alla richiesta dei militari di esibire i documenti della propria autovettura, una Lancia Y, ha risposto loro di non esserne in possesso in quel momento, confermando comunque di essere il proprietario del veicolo.

Hanno però subodorato qualcosa di strano e, effettuata un’interrogazione sulla banca dati delle Forze di Polizia, hanno verificato che il codice alfanumerico del telaio dell’autovettura non corrispondeva a quello abbinato alle targhe identificative invece applicate, quindi, eseguito un ulteriore controllo, hanno scoperto che il numero di telaio rilevato corrispondeva ad un’altra auto dello stesso modello, che, però, era stata rubata ad Acireale lo scorso 1 marzo, ad un 24enne del posto.

A questo punto i Carabinieri, assodato come il 33enne avesse autonomamente deciso di “rinnovare” a costo zero la propria autovettura, unicamente provvedendo ad apporre le targhe identificative a lui intestate su un veicolo di provenienza furtiva, hanno provveduto a deferirlo all’Autorità Giudiziaria e, contestualmente, hanno invece restituito la Lancia Y rubata al 24enne acese, che li ha ringraziati per l’inaspettata sorpresa.