Agrigento, scontro tra due auto: traffico sulla bretella del viadotto Morandi

Incidente stradale lungo il viadotto Morandi nei pressi dello svincolo che conduce in via Dante. Due le auto che si sono scontrate; secondo una prima ricostruzione, pare che una delle due auto abbia effettuato un inversione a U centrando in pieno l’auto che arrivava dall’altra corsia. Non si registrano feriti. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.La viabilità ha subito qualche rallentamento.



