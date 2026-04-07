Agrigento

Agrigento, scontro tra due auto: traffico sulla bretella del viadotto Morandi

I carabinieri intervenuti sul luogo si stanno occupando della dinamica del sinistro stradale

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Incidente stradale lungo il viadotto Morandi nei pressi dello svincolo che conduce in via Dante. Due le auto che si sono scontrate; secondo una prima ricostruzione, pare che una delle due auto abbia effettuato un inversione a U centrando in pieno l’auto che arrivava dall’altra corsia. Non si registrano feriti. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.La viabilità ha subito qualche rallentamento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Palermo

Aeroporto Palermo, Gesap: “no criticità carburante ma attenzione alta”
Ultime Notizie

Molesta una donna e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato
PRIMO PIANO

Perde il controllo della motocross e finisce a terra, conducente ferito
Agrigento

Pasquetta di disagi lungo la tratta ferroviaria Agrigento-Palermo, il racconto di un passeggero
Catania

Il telaio dell’auto che guidava è quello di un veicolo rubato, denunciato
Agrigento

Agrigento, scontro tra due auto: traffico sulla bretella del viadotto Morandi
banner italpress istituzionale banner italpress tv