Agrigento
Agrigento, scontro tra due auto: traffico sulla bretella del viadotto Morandi
I carabinieri intervenuti sul luogo si stanno occupando della dinamica del sinistro stradale
Incidente stradale lungo il viadotto Morandi nei pressi dello svincolo che conduce in via Dante. Due le auto che si sono scontrate; secondo una prima ricostruzione, pare che una delle due auto abbia effettuato un inversione a U centrando in pieno l’auto che arrivava dall’altra corsia. Non si registrano feriti. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.La viabilità ha subito qualche rallentamento.
Redazione
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