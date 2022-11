Sicilia, Di Mauro e Savarino verso un posto nella giunta Schifani

Saranno con molta probabilità due gli agrigentini presenti nella giunta guidata dal neo presidente delle Regione Renato Schifani. In questi giorni proseguono freneticamente le interlocuzioni del governatore con i partiti ma la volontà è quella di chiudere la lista degli assessori entro domenica.

I “nomi caldi”, espressione della provincia di Agrigento, sono due: Roberto Di Mauro e Giusi Savarino. L’ex vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, alla sua sesta legislatura, potrebbe diventare a breve il nuovo assessore all’Energia. A Giusi Savarino, forte del buon risultato elettorale con Fratelli d’Italia, potrebbe toccare la delega all’Ambiente e al Territorio.

Intanto l’Assemblea Regionale si riunirà giovedì per eleggere il successore di Gianfranco Miccichè. In pole position ci sarebbe il “meloniano” Gaetano Galvagno. Gli altri nomi, come riportato dal Giornale di Sicilia, sono quelli di Edy Tamajo al Turismo, di Marco Falcone all’Economia, Luca Sammartino all’Agricoltura e Vincenzo Figuccia alla Famiglia. Rimarrebbero poi gli assessorati alle infrastrutture e lavori pubblici, alla salute per completare le caselle mancanti.