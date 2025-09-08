Apertura

Sorpresi a rubare benzina in un cantiere navale, denunciati due pescatori licatesi

A finire nei guai sono due pescatori licatesi, entrambi quarantacinquenni, denunciati per i reati di tentato furto e porto di oggetti atti allo scasso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si sono intrufolati in un cantiere navale a pochi passi dal mare di Licata e hanno tentato di rubare diversi litri di benzina dalle imbarcazioni. Non avevano fatto i conti con i carabinieri che sono intervenuti tempestivamente cogliendoli con le mani nel sacco.

A finire nei guai sono due pescatori licatesi, entrambi quarantacinquenni, denunciati per i reati di tentato furto e porto di oggetti atti allo scasso. I due ladri erano riusciti ad entrare nella struttura e avevano già prelevato alcuni litri di gasolio. Non hanno avuto però il tempo di caricare i bidoni sull’auto che sono intervenuti i carabinieri. Sequestrati anche alcuni arnesi atti allo scasso. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Villa Romana, al via nuova campagna di scavi archeologici
Agrigento

Ferma l’auto e con un coltello rapina madre e figlio a pochi passi da via Atenea, indagini
Apertura

Sorpresi a rubare benzina in un cantiere navale, denunciati due pescatori licatesi
Agrigento

Mimosa d’oro, consegnati premi e riconoscimenti speciali del Centro “Renato Guttuso”
Apertura

Micidiale scontro tra Kawasaki: 3 morti: coppia lascia figlio 10 anni
Agrigento

Troppi problemi da risolvere: Consulta reitera richiesta di incontro con vertici Aica