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Sorpresi a rubare in uno stabilimento a Porto Empedocle, due arresti 

Un danno, quello provocato dai ladri allo stabilimento, quantificato in oltre 20 mila euro

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno arrestato due persone – 28 e 24 anni, entrambi di Canicattì – con l’accusa di furto aggravato. I due indagati sono stati sorpresi a rubare cavi in rame all’interno di uno stabilimento industriale del paese.

Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio. I canicattinesi, forse ritenendo di agire indisturbati, hanno cominciato a tranciare circa 250 metri di cavi in rame trifase. Un danno, quello provocato dai ladri allo stabilimento, quantificato in oltre 20 mila euro. I poliziotti li hanno bloccati e arrestati. I due sono stato portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida. 

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