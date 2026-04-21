Ravanusa

Ravanusa, Vasapolli e Avarello nuovi assessori della giunta Pitrola

Si è svolta ieri la cerimonia di giuramento dei due nuovi assessori

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Due nuovi assessori nella giunta Pitrola del comune di Ravanusa. Si tratta di Cettina Vasapolli e Sebastiano Avarello. “Oggi la nostra squadra si arricchisce di nuove energie e nuove competenze. Amministrare significa responsabilità, impegno quotidiano e capacità di fare squadra. Ed è proprio questo lo spirito con cui li accogliamo in un gruppo coeso, determinato e pronto a dare il massimo tutti insieme per il bene di Ravanusa. Subito a lavoro con serietà e passione per il bene della nostra comunità”, scrive in una nota il sindaco Salvatore Pitrola a margine della cerimonia di giuramento dei due nuovi assessori.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Ladri svaligiano casa di parrucchiere a Canicattì, rubati 10 mila euro tra soldi e gioielli 
Agrigento

Bottiglia con benzina e due proiettili a Villaseta, è la terza intimidazione in sei mesi 
Apertura

Ex stiddaro libero dopo diversi omicidi e anni al 41bis: “In carcere ha cambiato vita”
Apertura

Mafia e corruzione, rigettato ricorso della Procura: “Non c’è agevolazione a Cosa nostra”
Apertura

“Dammi le pizze”, poi il colpo con un cacciavite: la ricostruzione dell’omicidio di Gabriele Vaccaro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv