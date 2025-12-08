Apertura

Sorpreso in giro con otto coltelli e due taglierini, denunciato 29enne di Palma di Montechiaro 

Il controllo dei carabinieri è avvenuto a Licata. L’indagato ha dichiarato di voler vendere i coltelli ma la versione non è stata ritenuta genuina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Fermato dai carabinieri per un controllo viene sorpreso in possesso di cinque coltelli a serramanico, due coltelli da cucina, uno da macellaio, due forbici e due taglierini. A finire nei guai un ventinovenne di Palma di Montechiaro, denunciato a piede libero per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. L’accertamento è scattato nei pressi di corso Brasile, nel centro di Licata.

I carabinieri, insospettiti dal nervosismo del ragazzo, hanno deciso di procedere a perquisizione trovando diverse lame. L’indagato si è giustificato dicendo di voler rivendere i coltelli ma la versione fornita non è stata ritenuta del tutto genuina.  

