La Procura di Sciacca ha disposto nuovi accertamenti irripetibili nell’inchiesta sulla morte di Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger , coppia di giovani sposini americani, deceduti nel maggio scorso in un tragico incidente lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, tra le contrade San Giorgio e Macauda.

Il pm Simone Billante ha conferito l’incarico al tecnico Antonino D’Amico che dovrà occuparsi di analizzare i cellulari di proprietà del cinquantenne di Menfi che si trovava al volante dell’auto contro la quale si schiantarono i due turisti. Lo scopo è capire se il conducente stesse utilizzando il telefonino alla guida. L’impatto tra un ciclomotore Kymco Agility 125 ed un’auto Audi Q5 è stato violento. I due giovani dopo aver visitato Venezia erano venuti in Sicilia, prima a Palermo poi nell’agrigentino dove hanno trovato la morte.

