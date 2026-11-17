«Accogliamo con grande piacere l’ingresso in Fratelli d’Italia di Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa. A lui rivolgiamo un affettuoso benvenuto e l’augurio di condividere un percorso di impegno, responsabilità e servizio per la nostra terra».

Lo dichiarano Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro, Giovanni Cirillo, sindaco di Montallegro, Salvo Di Bennardo, sindaco di San Biagio Platani, Milko Cinà, sindaco di Bivona, e Gioacchino Nicastro, sindaco di Casteltermini, Salvatore Dazzo, sindaci di Lucca Sicula, Sindaci di Fratelli d’Italia della provincia di Agrigento.

«Da sindaci conosciamo bene il valore della presenza delle istituzioni, soprattutto quando le nostre comunità affrontano situazioni difficili. Le parole di Filippo raccontano quanto contino l’ascolto, la collaborazione e la capacità di dare risposte concrete ai territori. È su questa fiducia, costruita nel lavoro quotidiano, che si rafforza anche una comune appartenenza politica.

Lampedusa e Linosa rappresentano una parte preziosa della provincia di Agrigento e dell’Italia. Una comunità che merita attenzione costante per le sfide che affronta e per le opportunità che esprime, dal turismo alla pesca, dalla tutela del mare allo sviluppo delle isole minori.

La scelta di Mannino rafforza la squadra degli amministratori di Fratelli d’Italia nella nostra provincia e conferma la capacità del partito guidato da Giorgia Meloni di coinvolgere chi vive ogni giorno le responsabilità del governo locale.Il riconoscimento della vicinanza del Presidente del Consiglio e dell’impegno del Governo assume un significato particolare quando arriva da chi amministra un territorio esposto a sfide così complesse.

«Grazie anche al Commissario Regionale On Luca Sbardella e al presidente provinciale Adriano Barba, alla deputazione Regionale, Nazionale, Europea, per il lavoro di ascolto e di radicamento di Fratelli d’Italia nei territori. Un impegno che valorizza il contributo dei sindaci e degli amministratori locali, rafforzando una squadra capace di rappresentare le esigenze delle nostre comunità e di tradurle in proposte e azioni concrete». Con Filippo vogliamo condividere esperienze e proposte, rafforzare la collaborazione tra i nostri Comuni e portare insieme le esigenze delle comunità agrigentine all’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali.Benvenuto Filippo: ci uniscono l’amore per la nostra terra e la volontà di lavorare, insieme, per il suo futuro». I Sindaci di Fratelli d’Italia della provincia di Agrigento