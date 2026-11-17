Sabato 5 dicembre 2026, alle ore 17:30, il Circolo dei Nobili (in Via Atenea 307 ad Agrigento) ospiterá la presentazione del volume del Prof. Francesco Rizzo, intitolato “Ogni tempo è medievale. Federico II sine-dogmate” (Edizioni Medinova).

L’evento culturale si aprirà con i saluti istituzionali affidati a Giuseppe Zegretti, Settimio Biondi, Claudia Gucciardo e Antonio Liotta. A seguire, il dibattito sul libro entrerà nel vivo grazie agli interventi dei relatori Marialuisa Zegretti, Carmelo Falco e Beniamino Biondi, che dialogheranno con l’autore. Il saggio, arricchito dalla prefazione di Marzia Sabella e impreziosito dalle opere a china di Giorgio Kiaris, prende le mosse da una riflessione profonda che suona come un vero e proprio “processo ad ogni sterile contemporaneità”, invitando a superare i luoghi comuni e i pregiudizi che spesso etichettano superficialmente il Medioevo. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Al termine della presentazione seguiranno il firmacopie e un rinfresco.