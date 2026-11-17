Lutto nel mondo della cultura agrigentina. Questa mattina è venuto a mancare Alfonso Marchica, attore e musicista che ha animato la scena teatrale locale per oltre cinquant’anni. L’attore si è spento in una casa di riposo a Realmonte. L’ultima sua apparizione in televisione non meno di una settimana fa nella fiction che Michele Placido ha dedicato al giudice Rosario Livatino. Tra i suoi lavori più apprezzati la commedia musicale “Viva San Calogero” e musical religioso “Shalom Maria”.

Tra le prime a ricordare la sua figura è stata l’attrice Maria Grazia Castellana: “Con Alfonso abbiamo condiviso Palcoscenici territoriali, nazionali e internazionali, abbiamo recitato più volte insieme come documentano questi scatti di vita artistica e teatrale nel contesto del Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano. Alfonso, una persona di grande cuore, di immenso spessore umano e grande artista, sempre pronto a dare con entusiasmo e precisione il suo contributo artistico a 360 gradi tra recitazione e musica. Oggi apprendo questa tristissima notizia, che mi lascia attonita, basita…. Questi sono i momenti in cui in realtà si fatica a trovare le giuste parole….. Perché parole non ci sono..Solo un grande vuoto.”