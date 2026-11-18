Incidente sul lavoro in un’azienda a Licata. Un operaio quarantenne del posto, impegnato nelle sue mansioni, è rimasto gravemente ferito dopo che una lastra di ferro gli ha improvvisamente reciso una parte di dito della mano.

Fondamentale è stato il primo soccorso che ha permesso di recuperare la parte tranciata e metterla in un apposito contenitore refrigerato. Poi la corsa all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con la presa in carico dei medici. L’operaio, successivamente, è stato trasferito in una struttura specializzata a Palermo dove una equipe ricostruirà il dito nel tentativo di recuperare la piena funzionalità dell’arto.