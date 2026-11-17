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Ladri in azione in un impianto fotovoltaico ad Aragona, danni per 40 mila euro
Ignoti malviventi hanno fatto irruzione all’interno di una proprietà di una società energetica dove è in costruzione un impianto fotovoltaico
Ladri di rame in azione in contrada Agnellaro, ad Aragona. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione all’interno di una proprietà di una società energetica dove è in costruzione un impianto fotovoltaico.
I balordi, dopo aver tagliato la recinzione, hanno asportato i cavi da due cabine elettriche. Il danno, secondo una prima quantificazione, ammonta a 40 mila euro. A sporgere denuncia è stato il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, in qualità di legale rappresentate dell’azienda. Al via le indagini dei carabinieri per fare luce su quanto accaduto.
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Redazione
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