Quattro mesi di reclusione per avere minacciato l’inquilina, alla quale aveva affittato un immobile, di lasciarla senz’acqua. Diventa definitiva la condanna nei confronti di un 58enne, originario della provincia di Catania, proprietario di un immobile ad Agrigento. I giudici ermellini hanno rigettato il ricorso avanzato dalla difesa confermando così quanto già sancito sia in primo che secondo grado. Il reato contestato era quello di tentata estorsione.

Secondo quanto ricostruito il proprietario dell’abitazione avrebbe minacciato la donna di interrompere la fornitura dell’acqua. La difesa aveva contestato la ricostruzione dei fatti sollevando anche questioni relative alla titolarità del contratto di locazione. I giudici hanno invece stabilito che, al netto di chi fosse il titolare del contratto, la responsabilità dipende da chi profferisce la minaccia. La Cassazione ha ritenuto corretta anche la decisione di non concedere le attenuanti alla luce della spregiudicatezza dell’imputato e alla condizione di vulnerabilità della donna.