Catania
Etna, l’aeroporto di Catania chiuso fino alle 10 di domani
Lo scalo rimarrà chiuso sia per i voli in arrivo che per quelli in partenza fino alle ore 10 di domani, martedì 7 luglio, a causa del persistere dell'attività vulcanica iniziata questa notte
La Sac, società che gestisce l’aeroporto Fontanarossa di Catania, comunica che lo scalo rimarrà chiuso sia per i voli in arrivo che per quelli in partenza fino alle ore 10 di domani, martedì 7 luglio, a causa del persistere dell’attività vulcanica iniziata questa notte. “I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo”, sottolinea Sac.
Redazione
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