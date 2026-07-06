Scontro tra auto a Torre di Gaffe: 5 feriti, uno è grave

È di 5 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale San Michele nei pressi della località balneare di Torre di Gaffe in territorio di Licata. A scontrarsi una Renault Megane con a bordo il solo conducente e una Fiat 500X su cui viaggiavano quattro persone.

Ad avere la peggio il conducente della Megane, che è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito in elisoccorso tal Sant’Elia di Caltanissetta. Gli altri feriti con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giacomo d’Altopasso di Licata. Non versano in pericolo di vita.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.