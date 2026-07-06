Agrigento

Centri estivi, chiusi i termini: 443 domande a fronte di 200 posti disponibili

Dalle prime verifiche effettuate dagli uffici competenti è emerso che numerose istanze risultano incomplete e prive della documentazione necessaria

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Si è conclusa nella giornata di ieri la fase di presentazione delle istanze per la partecipazione ai Centri Estivi 2026. Alla scadenza del termine previsto dal bando sono pervenute n. 443 domande, a fronte di una disponibilità complessiva di n. 200 posti. Dalle prime verifiche effettuate dagli uffici competenti è emerso che numerose istanze risultano incomplete e prive della documentazione necessaria.

Al fine di garantire a tutti i richiedenti la possibilità di essere inseriti nella graduatoria, l’Amministrazione ha disposto l’attivazione delle procedure di integrazione documentale. I soggetti interessati saranno contattati dagli uffici competenti e dovranno provvedere alla trasmissione della documentazione mancante entro le ore 13:00 del giorno 8. Successivamente si procederà alla definizione e alla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto.

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