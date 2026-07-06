Dino Alonge replica a Sbardella: “Forse non ha visto il dato dei voti disgiunti”

La replica è di qualche giorno fa ma, ci spiega il diretto interessato, è stata trasmessa solo oggi alla nostra redazione.

Dino Alonge, già candidato sindaco e oggi consigliere comunale, si dice “veramente sorpreso nel leggere le dichiarazioni dell’onorevole Sbardella”, commissario siciliano di Fratelli d’Italia che nei giorni scorsi, nel commentare l’esito della votazione per l’individuazione del nuovo presidente del Consiglio comunale, aveva anche definito “modesti” i risultati ottenuti come sindaco proprio da Alonge.

“Sono sorpreso e basito per una serie di considerazioni – spiega -. La prima: queste affermazioni si pongono in aperto contrasto con il rapporto personale e con la stima più volte manifestata dallo stesso Sbardella nei miei confronti. La seconda: il commissario regionale ben conosce lo sforzo che ho profuso durante la campagna elettorale per tenere unita la coalizione che mi sosteneva. La terza: evidentemente Sbardella non ha ben controllato i dati elettorali ed il voto disgiunto. Eppure il modesto candidato sindaco non ha mai polemizzato. La quarta: Il modesto candidato sindaco Alonge si permette un consiglio all’onorevole Sbardella: che inizi a fare chiarezza al suo interno prima di esprimere giudizi e pronostici politici rispetto a chi, non se ne dolga, ha sempre un buon timing sulla palla”.

Probabilmente sì, ma sulle repliche, forse, andrebbe aggiornato il calendario.