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Stalking all’ex moglie e al suo nuovo compagno, misura cautelare per 46enne 

Disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il gip del tribunale di Sciacca ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto, nei confronti di un 46enne egiziano indagato per stalking e lesioni ai danni dell’ex moglie e del suo nuovo compagno.

Le indagini dei carabinieri avrebbero portato alla luce una situazione di grave conflittualità tra gli ex coniugi con l’uomo che, non accettando la separazione, avrebbe cominciato a perseguitare, ingiuriare e minacciare l’ex moglie e il nuovo fidanzato. La donna ha raccontato che, a causa di tali condotte, vivrebbe in uno stato di ansia e angoscia. Per tale motivo il gip ha disposto la misura cautelare.

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