Raffadali

Raffadali celebra il 1º maggio con il concerto di Giusy Ferreri 

Raffadali si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con un ricco programma di eventi che coinvolgerà cittadini e visitatori nelle giornate di giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Raffadali si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con un ricco programma di eventi che coinvolgerà cittadini e visitatori nelle giornate di giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio 2026.

Le iniziative prenderanno il via giovedì 30 aprile in Piazza Progresso con attività ludico-ricreative dedicate alla mototerapia, seguite dalla sfilata folkloristica lungo le vie del paese e dall’esibizione del gruppo “Kerkent Città di Agrigento”. In serata spazio alla musica e al cabaret con lo spettacolo “Aspettando il 1° Maggio”, animato dal Gruppo Orchidea e da “I Falsi d’Autore”. Durante la serata si terrà anche la consegna dei premi “Personaggio dell’Anno” e “Imprenditore dell’Anno 2025”, a cura della Pro Loco di Raffadali.

Venerdì 1° maggio la giornata si aprirà con il tradizionale giro della banda musicale “Amici della Musica – Nuova Banda Città di Raffadali”, diretta dal Maestro Alfonso Barba. A seguire, spazio allo sport con il 1° Trofeo Città di Raffadali, gara podistica organizzata dall’ASD Raffadali Runners, e numerose attività dedicate a grandi e piccoli, tra cui giochi tradizionali, tornei e animazione. Non mancheranno momenti dedicati alla sostenibilità ambientale e allo sport, con iniziative promosse da associazioni locali, oltre al raduno di auto e moto d’epoca.

Nel pomeriggio, il programma entrerà nel vivo con il corteo sindacale organizzato da CGIL, CISL e UIL, accompagnato dalle bande musicali cittadine. A seguire, la tradizionale sfilata dei carri infiorati dedicati al mondo del lavoro e il comizio sindacale in Piazza Progresso, con i saluti del sindaco Silvio Cuffaro. Gran finale in serata con il concerto della cantante Giusy Ferreri, che chiuderà i festeggiamenti del 1° Maggio. Un programma ricco e variegato che unisce tradizione, cultura, sport e impegno civile, confermando Raffadali come punto di riferimento per le celebrazioni del lavoro e della comunità.

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