Calcio

L’Akragas in trasferta a Serradifalco prima della semifinale di Coppa Italia 

Mercoledì 22 aprile, al “Totò Russo”, si giocherà invece la semifinale di Coppa Italia: ironia della sorte, l’Akragas si troverà ancora di fronte i siracusani del Priolo

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Alla vigilia della penultima trasferta del campionato di Promozione Girone D, mister Seby Catania ha presentato così la sfida: «È una tappa di avvicinamento alla partita di mercoledì. Abbiamo preparato la gara come sempre, sapendo di incontrare una squadra che ha fatto un grandissimo girone di ritorno e che, se fosse partita così, oggi sarebbe in griglia playoff».

Catania commenta così la gara in programma domenica 19 aprile, alle ore 16:30, a Serradifalco. La squadra, dopo la sfida interna di domenica scorsa, ha goduto di un giorno in più di riposo e ha ripreso la preparazione martedì.

Mercoledì 22 aprile, al “Totò Russo”, si giocherà invece la semifinale di Coppa Italia: ironia della sorte, l’Akragas si troverà ancora di fronte i siracusani del Priolo.

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