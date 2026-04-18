San Leone, perde il controllo dell’auto e sbatte contro due veicoli in sosta 

Un incidente autonomo si è verificato l’altra sera nei pressi di viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone. Un giovane alla guida di una Volkswagen Tiguan, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro due veicoli parcheggiati appartenenti ad alcuni residenti della zona.

L’impatto è stato violento a tal punto che uno dei due mezzi coinvolti si è sollevato dal selciato. Sono stati gli abitanti della zona, dopo aver sentito il forte boato, a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. Il giovane conducente è rimasto lievemente ferito ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.