Apertura

Studente si schianta con lo scooter e muore a 16anni

Per il giovane V.C non c'è stato nulla da fare

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Uno studente di appena 16 anni è morto a seguito di incidente stradale a Carlentini. Il giovanissimo, residente nella vicina Lentini (identificato con le iniziali V.C.), per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo motorino rovinando a terra con estrema violenza.

Sul luogo lanciato l’allarme i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sedicenne; presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Augusta che si stanno occupando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Studente si schianta con lo scooter e muore a 16anni
Apertura

Palma di Montechiaro, 54enne travolto da un camion: è gravissimo 
Apertura

Tangenti e appalti, indagato un altro imprenditore e spunta il magistrato “da addomesticare”
Agrigento

Anziano precipita dal primo piano di una casa di riposo ad Agrigento, è grave 
Apertura

Corruzione e rifiuti, trovati 20 mila euro in contanti a casa di Armao 
banner italpress istituzionale banner italpress tv