Studente si schianta con lo scooter e muore a 16anni

Uno studente di appena 16 anni è morto a seguito di incidente stradale a Carlentini. Il giovanissimo, residente nella vicina Lentini (identificato con le iniziali V.C.), per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo motorino rovinando a terra con estrema violenza.

Sul luogo lanciato l’allarme i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sedicenne; presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Augusta che si stanno occupando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale.