Studenti di Sciacca in Erasmus, bus si ribalta: feriti preside e insegnante  

È di cinque feriti, fortunatamente tutti in maniera lieve, il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto un bus in Slovacchia al bordo del quale vi erano anche studenti del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca.

Tra le persone che sono rimaste coinvolte anche la dirigente scolastica e un professore dell’istituto. Gli altri tre feriti sono studenti olandesi.

Il sinistro è avvenuto alle porte di Bratislava. Il pullman si è ribaltato su un fianco per cause ancora in corso di accertamento. L’autista si è accorto improvvisamente della presenza di un’auto sulla carreggiata e, probabilmente anche a causa dell’asfalto ghiacciato, ha perso il controllo del mezzo.