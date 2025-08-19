Svaligiata casa di pensionata, ladri portano via 4mila euro e gioielli
È successo in via Papa Luciani, nel centro di Agrigento. Presa di mira l’abitazione di una pensionata ultrasettantenne
Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di una pensionata ultrasettantenne e rubare 4mila euro in contanti e gioielli per un valore di diverse migliaia di euro. È successo in via Papa Luciani, nel centro cittadino. I ladri – evidentemente a conoscenza delle abitudini della donna – hanno attesa che la proprietaria uscisse di casa.
Una volta dentro, e dopo aver messo a soqquadro l’appartamento, hanno trovato e rubato soldi e preziosi. Poi la fuga. A fare la scoperta è stata l’anziana al suo rientro. Alla signora non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Al via le indagini della polizia per risalire ai responsabili.