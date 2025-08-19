Agrigento

Svaligiata casa di pensionata, ladri portano via 4mila euro e gioielli

È successo in via Papa Luciani, nel centro di Agrigento. Presa di mira l’abitazione di una pensionata ultrasettantenne

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di una pensionata ultrasettantenne e rubare 4mila euro in contanti e gioielli per un valore di diverse migliaia di euro. È successo in via Papa Luciani, nel centro cittadino. I ladri – evidentemente a conoscenza delle abitudini della donna – hanno attesa che la proprietaria uscisse di casa.

Una volta dentro, e dopo aver messo a soqquadro l’appartamento, hanno trovato e rubato soldi e preziosi. Poi la fuga. A fare la scoperta è stata l’anziana al suo rientro. Alla signora non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Al via le indagini della polizia per risalire ai responsabili. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

L’Asp di Agrigento nomina nuovi medici dopo le dimissioni di sei dottori: ecco chi sono
Apertura

“Non sono un criminale”, il rapper Nisi parla dopo lo stop al concerto a Naro
Agrigento

Oltre 45 milioni di euro per ampliare le carceri, c’è anche quello di Agrigento 
Palermo

Truffe, finto carabiniere sorpreso in casa di una 94enne: arrestato
Apertura

Interviene per sedare lite tra vicini e viene ferito con un colpo di pistola, fermato 45enne 
Agrigento

Svaligiata casa di pensionata, ladri portano via 4mila euro e gioielli