Tagliati pneumatici all’auto di un operaio a San Leone, indagini

Al momento di riprende la sua auto ha trovato due pneumatici completamente squarciati. Spiacevole disavventura per un operaio quarantacinquenne in questo periodo residente ad Agrigento. Ignoti malviventi, entrati in azione di notte, hanno tagliato le gomme della sua Ford Fiesta. È successo a pochi passi da piazzale Giglia, nel cuore del quartiere balneare di San Leone.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. L’ipotesi investigativa più probabile pare essere quella legata all’avvertimento ma comunque anche il raid vandalico non è al momento esclusa. Un’inchiesta è stata aperta ipotizzando il reato di danneggiamento. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere.