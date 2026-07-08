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Tentano di consegnare droga ad un detenuto, chiesti 6 rinvii a giudizio 

Due gli episodi al centro dell’inchiesta che avrebbero documentato il tentativo di introdurre stupefacenti in carcere

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone coinvolte in un’inchiesta su un giro di droga all’interno dell’istituto penale per minorenni del capoluogo nisseno. Cinque di loro sono agrigentini: si tratta di Andrea Sottile, 27 anni; Giorgio Orsolino, 35 anni; Salvatore Di Falco, 23 anni; Ida Naoumi Ricchiuti, 25 anni; Marisa Emanuela Ricchiuti, 30 anni; Cristian Sorrentino, 22 anni. Quest’ultimo è originario della provincia di Trapani.

Due gli episodi al centro dell’inchiesta che avrebbero documentato il tentativo di introdurre stupefacenti in carcere: il primo risale al marzo 2022 quando, secondo l’ipotesi accusatoria, le due Ricchiuti avrebbero consegnato droga a Sorrentino che, a sua volta, l’avrebbe data a Sottile. Il secondo, invece, è datato aprile 2022: Orsolino, insieme a Di Falco e le Ricchiuti, avrebbero lanciato hashish oltre le mura dell’istituto. La droga, secondo i pm, era destinata sempre a Sottile. La vicenda adesso approda davanti il gup per l’udienza preliminare. 

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