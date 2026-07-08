Decoro urbano e valorizzazione di Piazza Garibaldi, prosegue l’impegno del comitato “Favara Pulita”

Ancora un episodio di abbandono di rifiuti per strada a Favara. Questa volta un cittadino, ha ripreso con il suo smartphone, la scena pubblicando il contento sui social che nel giro di pochi minuti è diventato virale. Già il giorno successivo la piazza è stata ripulita, un primo segnale positivo che dimostra quanto sia importante portare all’attenzione pubblica certe problematiche.

“La cosa che mi ha colpito di più è stata vedere quante persone hanno espresso il desiderio di avere una città più pulita e decorosa”, scrive Mattia Caramazza del comitato Favara Pulita che ha deciso di non fermarsi al post sui social, e di trasformare quella partecipazione in un’azione concreta, protocollando ufficialmente una lettera al Comune di Favara e trasmettendola anche agli enti competenti.

Nella lettera, oltre a riconoscere gli interventi già effettuati, il comitato chiede: una manutenzione costante della piazza, la cura delle aiuole e delle palme, l’installazione di cartelli contro l’abbandono dei rifiuti e maggiori azioni di prevenzione. “Abbiamo anche ribadito la nostra disponibilità a collaborare con il Comune e con le altre istituzioni, organizzando giornate di pulizia e iniziative di sensibilizzazione. Tra le proposte c’è anche quella, nata confrontandoci con don Nino, di valorizzare la piazza con una statua della Madonna del Carmine, per restituire identità e rispetto a uno dei luoghi simbolo del quartiere. Per me questa è la naturale continuazione del percorso iniziato con Favara Pulita. In passato abbiamo già ottenuto diversi risultati grazie al dialogo con cittadini e istituzioni, e credo che questo sia il modo giusto per continuare: non limitarsi a denunciare i problemi, ma avanzare proposte concrete e offrire la propria disponibilità a collaborare”, conclude Mattia Caramazza.