Decoro urbano e valorizzazione di Piazza Garibaldi, prosegue l’impegno del comitato “Favara Pulita”
Nei giorni scorsi un cittadino ha ripreso con uno smartphone un episodio di abbandono di rifiuti in piazza
Ancora un episodio di abbandono di rifiuti per strada a Favara. Questa volta un cittadino, ha ripreso con il suo smartphone, la scena pubblicando il contento sui social che nel giro di pochi minuti è diventato virale. Già il giorno successivo la piazza è stata ripulita, un primo segnale positivo che dimostra quanto sia importante portare all’attenzione pubblica certe problematiche.
“La cosa che mi ha colpito di più è stata vedere quante persone hanno espresso il desiderio di avere una città più pulita e decorosa”, scrive Mattia Caramazza del comitato Favara Pulita che ha deciso di non fermarsi al post sui social, e di trasformare quella partecipazione in un’azione concreta, protocollando ufficialmente una lettera al Comune di Favara e trasmettendola anche agli enti competenti.
Nella lettera, oltre a riconoscere gli interventi già effettuati, il comitato chiede: una manutenzione costante della piazza, la cura delle aiuole e delle palme, l’installazione di cartelli contro l’abbandono dei rifiuti e maggiori azioni di prevenzione. “Abbiamo anche ribadito la nostra disponibilità a collaborare con il Comune e con le altre istituzioni, organizzando giornate di pulizia e iniziative di sensibilizzazione. Tra le proposte c’è anche quella, nata confrontandoci con don Nino, di valorizzare la piazza con una statua della Madonna del Carmine, per restituire identità e rispetto a uno dei luoghi simbolo del quartiere. Per me questa è la naturale continuazione del percorso iniziato con Favara Pulita. In passato abbiamo già ottenuto diversi risultati grazie al dialogo con cittadini e istituzioni, e credo che questo sia il modo giusto per continuare: non limitarsi a denunciare i problemi, ma avanzare proposte concrete e offrire la propria disponibilità a collaborare”, conclude Mattia Caramazza.