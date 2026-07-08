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Tra i vicoli di Racalmuto la nuova opera “Sposta/menti – Sognatore” di Nicolò Rizzo

L’opera verrà presentata giovedì 9 luglio alle ore 19,00 nel cortile Buscarino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nuovi interventi artistici si aggiungono nei “borghi di Regalpetra”, con il murales dell’artista racalmutese Nicolò Rizzo che verrà presentato giovedì 9 luglio alle ore 19,00 nel cortile Buscarino. Ad organizzare la visione/presentazione dell’opera nei vicoli dietro la Chiesa San Giuseppe è la Pro loco di Racalmuto.
“Sposta/menti – Sognatore” è un’opera, ci spiega l’artista Rizzo, che identifica il sognatore come un esploratore mentale: capace di muovere i propri pensieri al di fuori degli schemi rigidi, di viaggiare con la fantasia e di spingere chi lo ascolta o lo osserva a fare lo stesso, cambiando prospettiva sulla vita.”

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