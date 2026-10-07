Tentata estorsione al Verdura Restort, condanna definitiva per imprenditore 

Due anni di reclusione per una tentata estorsione ai danni del Verdura Resort, struttura di lusso nell’Agrigentino di proprietà di sir Rocco Forte. Diventa definitiva la condanna nei confronti di Ignazio Tavormina, di 61 anni, imprenditore di Ribera, titolare di una ditta di vivai. Lo ha stabilito la Cassazione che, nel rigettare il ricorso della difesa, ha confermato il verdetto “bis” della Corte di appello di Palermo. Al centro dell’inchiesta presunte intimidazioni e atti di sabotaggio che l’imprenditore avrebbe posto in essere nei confronti del personale della struttura. L’imputato, proprietario di una ditta di vivai, si occupava della gestione delle aree verdi ornamentali del Golf Verdura Resort di Sciacca.

La vicenda risale al 2009. Secondo l’accusa, Tavormina sarebbe venuto a conoscenza dell’intenzione del direttore della struttura di non rinnovare i contratti d’appalto in scadenza e avrebbe avuto un comportamento intimidatorio, condito da minacce verbali dirette e indirette, nei confronti della dirigenza e dei dipendenti della struttura. Contestati anche atti di sabotaggio ai danni di automezzi appartenenti al resort. In primo grado l’imprenditore era stato assolto perchè il fatto non sussiste. In appello, invece, era arrivata la condanna a tre anni e otto mesi poi scesa a due anni nel secondo processo anche alla luce della prescrizione di una delle contestazione, quella di estorsione consumata.