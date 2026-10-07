Apertura

Tentata estorsione al Verdura Restort, condanna definitiva per imprenditore 

Al centro dell’inchiesta presunte intimidazioni e atti di sabotaggio che l’imprenditore avrebbe posto in essere nei confronti del personale della struttura

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Due anni di reclusione per una tentata estorsione ai danni del Verdura Resort, struttura di lusso nell’Agrigentino di proprietà di sir Rocco Forte. Diventa definitiva la condanna nei confronti di Ignazio Tavormina, di 61 anni, imprenditore di Ribera, titolare di una ditta di vivai. Lo ha stabilito la Cassazione che, nel rigettare il ricorso della difesa, ha confermato il verdetto “bis” della Corte di appello di Palermo. Al centro dell’inchiesta presunte intimidazioni e atti di sabotaggio che l’imprenditore avrebbe posto in essere nei confronti del personale della struttura. L’imputato, proprietario di una ditta di vivai, si occupava della gestione delle aree verdi ornamentali del Golf Verdura Resort di Sciacca.

La vicenda risale al 2009. Secondo l’accusa, Tavormina sarebbe venuto a conoscenza dell’intenzione del direttore della struttura di non rinnovare i contratti d’appalto in scadenza e avrebbe avuto un comportamento intimidatorio, condito da minacce verbali dirette e indirette, nei confronti della dirigenza e dei dipendenti della struttura. Contestati anche atti di sabotaggio ai danni di automezzi appartenenti al resort. In primo grado l’imprenditore era stato assolto perchè il fatto non sussiste. In appello, invece, era arrivata la condanna a tre anni e otto mesi poi scesa a due anni nel secondo processo anche alla luce della prescrizione di una delle contestazione, quella di estorsione consumata

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

San Leone, litiga con il fidanzato e lo minaccia con un coltello: intervengono le forze dell’ordine 
Apertura

Tentata estorsione al Verdura Restort, condanna definitiva per imprenditore 
Agrigento

Maltrattamenti alla moglie, arrestato 45enne agrigentino
Apertura

Tensione alla Regione, Schifani: “Sto valutando decisioni che comunicherò a breve”
di Giuseppe Castaldo

“Minacce agli ispettori della Penitenziaria nel carcere di Agrigento”, assolti due detenuti
banner italpress istituzionale banner italpress tv