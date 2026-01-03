Apertura

Tentata estorsione e maxi rissa con feriti, 4 indagati a Licata 

È il bilancio dell’attività dei poliziotti del commissariato di Licata intervenuti in Corso Umberto la notte di Capodanno in seguito ad una rissa che ha visto coinvolti quattro marocchini

Pubblicato 26 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

In quattro sono stati denunciati per rissa, in due per tentata estorsione e lesioni gravi. A tre di loro, invece, è stato anche notificato il provvedimento di espulsione da parte del questore di Agrigento poiché risultati irregolari. È il bilancio dell’attività dei poliziotti del commissariato di Licata intervenuti in Corso Umberto la notte di Capodanno in seguito ad una rissa che ha visto coinvolti quattro marocchini. Rissa con tentativo anche di estorsione, reato contestato a due delle persone coinvolte.

Secondo la ricostruzione, infatti, avrebbero picchiato un connazionale che si era rifiutato di dare soldi e sigarette. Il più grave dei feriti è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove gli è stata diagnosticata una prognosi di quindici giorni. È stato colpito con una bottiglia di vetro al volto. Due dei quattro indagati hanno nominato quale difensore l’avvocato Gaspare Lombardo. 

Tentata estorsione e maxi rissa con feriti, 4 indagati a Licata 
