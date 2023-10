Tentata rapina in una gioielleria a Menfi, arrestato palermitano in “trasferta”

I carabinieri della stazione di Menfi hanno arrestato un pregiudicato palermitano che nella serata di ieri, armato di pistola, ha tentato di rapinare la gioielleria Campo in via Inico. L’uomo è stato sorpreso da una pattuglia dei militari che stava perlustrando la zona. L’attività commerciale peraltro si trova a non molta distanza dalla caserma. Indagini sono in corso per capire se il pregiudicato avesse anche dei complici.

La gioielleria torna ad essere bersaglio dei malviventi. Lo scorso luglio la rapina era andata a segno con un bottino di centinaia di migliaia di euro. Nelle scorse settimana, invece, un altro tentativo di rapina si è verificato a Sambuca di Sicilia dove il titolare è riuscito a mettere in fuga i banditi.