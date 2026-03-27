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“Sequestrano gli autori del pestaggio di un 15enne”, tre arresti a Canicattì 

La vicenda è molto delicata e sembrerebbe legata al pestaggio di un quindicenne avvenuto negli scorsi giorni a Canicattì

Pubblicato 16 secondi fa
Da Giuseppe Castaldo

La vicenda è molto delicata e sembrerebbe legata al pestaggio di un quindicenne avvenuto negli scorsi giorni a Canicattì. Il ragazzino, finito in ospedale, era stato accerchiato e picchiato da un gruppo di almeno quattro persone che, pare, gli volesse rubare lo scooter. Un episodio che ha evidentemente lasciato degli strascichi culminato l’altro ieri con l’arresto da parte dei carabinieri di Ravanusa di tre parenti del giovane: si tratta di fratelli, di 47 e 43 anni, e di un 23enne, tutti residenti a Canicattì.

Secondo quanto ricostruito i tre avrebbero prelevato dalle rispettive abitazioni due dei presunti autori del pestaggio, caricandoli in auto dopo averli minacciati di morte. Durante il tragitto, però, sono intervenuti i militari dell’Arma. Nell’auto, oltre ai tre indagati, c’erano anche i “sequestrati”. Una successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di due mazze metalliche e un coltello.

Gli indagati sono accusati di sequestro di persona e minacce mentre il più giovane anche di porto di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello. Tutti, difesi dall’avvocato Calogero Meli, sono comparsi questa mattina per l’udienza di convalida davanti il gip Nicoletta Sciarratta. L’inchiesta è coordinata dal pm Alessandra Chiffi.

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