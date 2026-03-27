Palermo
Incidente lungo la Palermo-Sciacca: due auto coinvolte
Traffico in tilt per fortuna non si registrano feriti
Scontro tra una Toyota Yaris e una Citroën C3 Picasso si è verificato sulla SS624 Palermo-Sciacca. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14:30, con ogni probabilità a causa del manto stradale bagnato e della scarsa visibilità dovuta alle avverse condizioni meteorologiche. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Palermo, i Vigili del Fuoco. Il sinistro ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo lo Scorrimento Veloce.
Redazione
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