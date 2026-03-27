Palermo

Incidente lungo la Palermo-Sciacca: due auto coinvolte

Traffico in tilt per fortuna non si registrano feriti

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Scontro tra una Toyota Yaris e una Citroën C3 Picasso si è verificato sulla SS624 Palermo-Sciacca. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14:30, con ogni probabilità a causa del manto stradale bagnato e della scarsa visibilità dovuta alle avverse condizioni meteorologiche. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Palermo, i Vigili del Fuoco. Il sinistro ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo lo Scorrimento Veloce.

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