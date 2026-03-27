Cammarata

Torna la neve anche su Monte Cammarata

Nevicata fuori stagione anche in provincia di Agrigento

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Su Monte Cammarata è tornata la nave. La primavera sembra essersi presa una pausa sulle montagne siciliane. Nelle ultime ore, una nevicata fuori stagione ha trasformato paesaggi abituali di fine marzo in vere e proprie cartoline invernali.  Se in paese ci sono stati temporali e grandinate, episodi di neve si sono verificati sulle montagne fino a regalare un scenario suggestivo.

(FOTO Meteo Monti Sicani)

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