Sport e inclusione, il Lions Club X Circoscrizione incontrano gli studenti di Scienze Motorie e del liceo Leonardo

Questa mattina, nella splendida cornice di Villa Genuardi ad Agrigento, si è svolto un importante momento di incontro, riflessione e condivisione promosso dai Lions Club della X Circoscrizione, presieduta da Mariella Antinoro. Un service dedicato all’inclusione e alla forza dello sport, capace di unire persone, esperienze e storie diverse sotto un unico messaggio: lo sport è per tutti.

Protagonisti della giornata sono stati gli atleti paralimpici dei territori di Agrigento e Palermo, che con le loro testimonianze hanno emozionato e ispirato, dimostrando concretamente che i limiti possono essere superati con determinazione e coraggio.

Fondamentale la partecipazione degli studenti del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive del Polo Universitario di Agrigento e degli allievi del Liceo Scientifico Leonardo – indirizzo sportivo – di Agrigento che hanno condiviso con gli atleti un’esperienza autentica fatta di dialogo, empatia ed emozioni.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla sinergia dei Lions e Leo Club della X Circoscrizione e all’impegno dell’Area 1 Comunità del Distretto Lions 108Yb Sicilia, attenta alla promozione dello sport come strumento di inclusione e crescita, con Nadia Rivetti – Delegato distretto 108Yb per il Service “Sport al servizio della persona con disabilità: promozione ed agonismo” e Daniela Capitano – Referente al service X Circoscrizione, che hanno guidato i Club nell’organizzazione dell’evento.

Una mattinata intensa, iniziata con gli indirizzi di saluto della Presidente della X Circoscrizione Mariella Antinoro; della Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Leonardo indirizzo Sportivo di Agrigento, Patrizia Pilato.Ha introdotto e moderato i lavori Nadia Rivetti