Tragedia a Lampedusa, ritrovati 8 cadaveri in un barchino: tra loro anche donna incinta

Nuova tragedia al largo di Lampedusa, nel Mediterraneo centrale. Otto cadaveri sono stati trovati su un barchino intercettato dagli uomini della Capitaneria di porto. Tra i corpi senza vita anche quelli di tre donne. Viaggiavano insieme ad altre 46 persone, tratte in salvo e giunte nella notte al molo Favaloro. Tra i salvati anche due donne in avanzato stato di gravidanza. C’era anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra gli otto cadaveri sul barchino, 5 uomini e 3 donne, ritrovati nella tarda serata di ieri dalla motovedetta della Guardia costiera che ha soccorso un barcone a 42 miglia da Lampedusa. I migranti sarebbero morti assiderati.

La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, ha aperto una inchiesta sulla nuova tragedia del mare avvenuta ieri sera al largo dell’isola di Lampedusa. Su un barchino la Guardia costiera ha rinvenuto otto cadaveri, tra cui una donna in avanzato stato di gravidanza. Le persone sarebbero morte assiderate durante la traversate in mare, a causa del freddo. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore facente funzione Salvatore Vella.

“Rivolgo un appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: il Governo non ci lasci da soli a gestire questa immane tragedia”. A dirlo è il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo l’ennesima tragedia avvenuta al largo dell’isola. Otto cadaveri, tra cui quelli di tre donne, sono stati trovati su un barchino soccorso dagli uomini della Capitaneria di porto in zona Sar maltese. In 46, tra cui anche due donne in avanzato stato di gravidanza, sono stati tratti in salvo e condotti nella notte al molo Favaloro.