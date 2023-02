Tragedia alla zona industriale di Agrigento, 27enne morto in incidente stradale 

foto di Sandro Catanese

Tragedia alla zona industriale di Agrigento. Un ventisettenne di Aragona, Raimondo Giglia, è deceduto in seguito ad un brutto incidente avvenuto in viale Mediterraneo.

Il giovane si trovava a bordo di una Fiat Panda che, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltata dopo lo schianto. Ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

I carabinieri della Compagnia di Canicattì stanno ricostruendo quanto accaduto. Il giovane, secondo prime informazioni, aveva trascorso la serata in discoteca per i festeggiamenti di carnevale.

La comunità di Aragona è sconvolta. La pro loco ha annullato gli eventi previsti per il carnevale e la locale squadra di calcio ha chiesto alle Lega di rinviare la partita in programma per oggi.